В Калуге суд обязал владельца сохранить дом на улице Луначарского

Районный суд удовлетворил иск к собственнику выявленного объекта культурного наследия «Дом драматурга Н. Я. Соловьева», на улице Луначарского, 5 в Калуге. Об этом во вторник, 28 марта, сообщил начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Согласно решению суда, правообладатель обязан организовать проведение первоочередных противоаварийных работ на памятнике в течение трех месяцев, - пояснил он. - В случае неисполнения решения с собственника будет взыскиваться судебная неустойка в доход государства.

Напомним, на прошлой неделе прокуратура потребовала закрыть доступ в соседний дом №3 на улице Луначарского.

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