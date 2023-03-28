Горуправа Калуги отреагировала на жалобу нашей читательницы

Во вторник, 28 марта, городская управа Калуги отреагировала на жалобу нашей читательницы, которая сообщала о мусоре у контейнерной площадки на улице Георгия Амелина.

Женщина рассказывала, что отходы разносятся по всему двору.

Чиновники ответили, что исправят ситуацию, но только в апреле.

- С 1 апреля начнется летняя уборка улиц после зимы, - пояснили в горуправе. - В первую очередь будут зачищаться центральные улицы нашего города, постепенно приведём в порядок весь город, в том числе и соседние улицы с этой площадкой. Территорию контейнерной площадки внесли в график уборки, сможем провести работы ориентировочно в течение месяца, из-за высокой загруженности. Приносим свои извинения за временные неудобства.

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