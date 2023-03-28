Названа дата запуска фонтанов в Калуге

К 1 мая в Калуге планируется запустить все 15 городских фонтанов. Об этом 28 марта сообщили в управлении горхозяйства.

Сейчас рабочие начинают расконсервацию. Нужно будет проверить, как оборудование пережило зиму, убрать защитные конструкции и очистить чаши от грязи.

Сезонов фонтанов в Калуге продлится до 30 сентября.

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