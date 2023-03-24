В Калуге прокуратура потребовала закрыть доступ в аварийный дом
В пятницу, 24 марта, прокуратура Калуги сообщила о требовании к городским властям закрыть доступ к аварийному дому №3 на улице Луначарского.
- Объект находится в аварийном состоянии, имеет разрушения фасада, кровли и окон, длительное время не используется по назначению, собственник каких-либо мер по ограничению доступа в аварийное здание не предпринял, - заявили в ведомстве.
Напомним, этот дом до 2008 года был выявленным объектом культурного наследия. Потом здание исключили из перечня.
Дом был построен в 1910 году губернским инженером и архитектором Александром Яковлевым и являлся одним из двух сохранившихся в городе зданий в стиле деревянного модерна.
Осенью 2018-го здание начали сносить. Однако работы остановили после вмешательства краеведов и занимавшего тогда пост городского головы Дмитрия Разумовского. Уже четыре с половиной года с домом ничего не делают.
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