В Калужской области суд обязал владельца сохранить старинную усадьбу, в которой жил Чехов

Арбитражный суд Калужской области обязал провести работы по сохранению усадьбы Прончищевых в селе Богимово Ферзиковского района. Об этом в четверг, 23 марта, сообщил начальник регионального управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.

Работы в течение двух лет должен выполнить собственник здания – один из благотворительных фондов.

- В случае неисполнения решения суда с правообладателя будет взыскиваться судебная неустойка в доход государства, - пояснил Чудаков. - Таким образом, исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Усадьба в Богимово построена во второй половине XVIII века.

Великий русский писатель Антон Чехов снимал комнаты в этом доме в 1891 году. Это время - одно из наиболее плодотворных в его творчестве. Именно в небольшом селе в 40 километрах от Калуги Чехов создал «Дом с мезонином», «Дуэль» и другие рассказы, приступил к «Острову Сахалину».

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