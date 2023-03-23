В Калуге первые субботники пройдут 1 апреля

В Калуге первые массовые субботники в нынешнем году пройдут 1 апреля. Об этом сообщил в четверг городской голова Дмитрий Денисов.

- Принял решение начать месячник по благоустройству в Калуге раньше обычного, уже с понедельника 27 марта, - заявил он. - Поручил управлению городского хозяйства подготовить необходимые мероприятия в новые сроки, а управлению по работе с населением - провести первые субботники в субботу 1 апреля.

Всероссийский субботник пройдет 22 апреля.

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