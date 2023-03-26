Всероссийский субботник пройдет в Калужской области 22 апреля

Губернатор Калужской области Владислав Шапша на этой неделе подписал распоряжение, которым объявил период с 10 апреля по 5 мая месячником благоустройства.

Чиновникам поручено заняться уборкой закрепленных за ними территорий.

А 22 апреля Калужская область присоединится ко Всероссийскому субботнику.

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