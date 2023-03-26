Всероссийский субботник пройдет в Калужской области 22 апреля
Губернатор Калужской области Владислав Шапша на этой неделе подписал распоряжение, которым объявил период с 10 апреля по 5 мая месячником благоустройства.
Чиновникам поручено заняться уборкой закрепленных за ними территорий.
А 22 апреля Калужская область присоединится ко Всероссийскому субботнику.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!