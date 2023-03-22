На Гагаринском мосту в Калуге собираются полностью заменить ограждение

Как мы уже рассказывали, на Гагаринском мосту в Калуге разрушилась часть ограждения, что представляет опасность для пешеходов. В среду, 22 марта, директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна Арен сообщлиа, что на мосту полностью собираются заменить ограждение.

- В связи с высоким износом ограждения в целом произвести временные сварочные работы не представляется возможным, - пояснила она. - Также жесткая фиксация элементов ограждения путем скручивания прутков стали или сварными швами не возможна, так как отсутствующие участки ограждений расположены в зоне деформационной разгрузки, что влечет за собой разрушение сопряженных участков слабых конструкций. Также на мостовом переходе, согласно требованиям ГОСТ Р 59200-2021, должны устанавливаться ограждения удерживающего сегмента. Исходя из всего вышесказанного, необходима полная замена ограждений, что и планируем сделать в текущем году. В настоящее время готовится техническое задание, производятся расчеты объемов работ и в ближайшее время будем готовиться к проведению конкурсных процедур и заключению контракта.

Точные сроки пока не называются.

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