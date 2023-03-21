В Калужской области пройдет онлайн-голосование по выбору мест для благоустройства

С 15 апреля по 31 мая в Калужской области пройдет онлайн-голосование по выбору мест, которые в следующем году благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в правительстве региона.

Для выбора будут представлены 160 проектов в 60 населенных пунктах.

Список пока не опубликован.

В прошлом году в Калужской области приняли участие в голосовании 96 тысяч человек, в позапрошлом – 82 тысячи.

По итогам предыдущего голосования в Калужской области нынешним летом благоустроят 58 территорий. В Калуге, напомним, выиграла тогда набережная Яченского водохранилища.

- Увеличение количества участников говорит о том, что люди видят реальные результаты – в наших городах и поселках появляется все больше современных комфортных мест для отдыха и прогулок, - заявил министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин. - Соответственно возрастает желание каждого улучшить близлежащие к дому территории или излюбленные пространства для отдыха и развлечений. На местах, конечно, виднее, где лучше расположить детскую или спортивную площадку, а где нужна комфортная пешеходная зона. Уверен, что интерес наших земляков к участию в решении вопросов благоустройства будет только расти. И мы вместе сможем сделать нашу малую родину еще красивее и уютнее.

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