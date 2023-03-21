В Калуге лесную свалку ликвидировали после вмешательства прокуратуры и судебных приставов
На территории Калужского лесничества еще в прошлом году обнаружили нелегальную свалку. Прокуратура подала иск в суд, который обязал убрать отходы региональное министерство природных ресурсов и экологии. Однако в необходимые сроки это не было сделано, сообщили 21 марта в прокуратуре.
Исполнительный лист был передан судебным приставам.
После вмешательства этого ведомства чиновники все-таки организовали уборку мусора.
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