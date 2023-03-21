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Власти Калуги ищут деньги, чтобы заделать дыру в ограждении Гагаринского моста

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2023 19:07 0 191
Власти Калуги ищут деньги, чтобы заделать дыру в ограждении Гагаринского моста

Как мы уже рассказывали, на Гагаринском мосту в Калуге образовалась дыра в ограждении. Это представляет опасность для пешеходов. Наш читатель сообщил, что еще два месяца назад обратил внимание властей на проблему, но пока дыру лишь затянули сигнальной лентой.

После публикации новости свой комментарий опубликовала городская управа. Власти заявили, что сейчас ищут деньги для ремонта.

- Ежедневно наш сотрудник проверяет наличие на этом участке информационной ленты, - заявили в горуправе. - Расчеты по стоимости замены ограждения есть, сейчас определяем источник финансирования. Прорабатываем возможность замены ограждения с разными инстанциями. Как только источник финансирования будет определен, работы незамедлительно будут проведены. Точных сроков, к сожалению, пока назвать не можем.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.03.2023 19:07 0 191
Тэги: благоустройство
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