В Калуге дыру в ограждении Гагаринского моста закрыли сигнальной лентой

В понедельник, 20 марта, наш читатель Иван через бот обратной связи в телеграме сообщил о проблеме на Гагаринском мосту.

Там повреждены два пролета ограждения. Пешеходы, которые двигаются со стороны Правого берега, подвергаются опасности.

- Уже три раза звонил 112, перил как не было, так и нет, - подчеркнул Иван. - Неделю назад написал в телеграм комментарий под новостью губернатору. Ответила городская права Калуги. Написали, что принято в работу, но максимум, что было сделано, это установка сигнальный ленты.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.