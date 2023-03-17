Власти Калуги ищут собственников бетонных столбов

В пятницу, 17 марта, городская управа Калуги объявила о поисках владельцев бетонных столбов, расположенных во 2-м Больничном переулке у дома №1.

Их собираются снести.

Владельцев просят обратиться в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

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