Жителей Калуги попросили жаловаться на большие лужи
В среду, 15 марта, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о борьбе с лужами в областной столице.
- За неделю расчищено более 50 решеток. Работы продолжаются, - прокомментировал он.
Калужан просят сообщать о забившихся ливневках. Оставить заявку можно по номеру 777-112.
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