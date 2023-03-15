Жителей Калуги попросили жаловаться на большие лужи

В среду, 15 марта, городской голова Калуги Дмитрий Денисов рассказал о борьбе с лужами в областной столице.

- За неделю расчищено более 50 решеток. Работы продолжаются, - прокомментировал он.

Калужан просят сообщать о забившихся ливневках. Оставить заявку можно по номеру 777-112.

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