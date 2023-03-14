Проекты восстановления калужских усадеб презентовали в Москве

Во вторник, 14 марта, в Москве министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов вместе с заместителем губернатора Константином Горобцовым представили потенциальным столичным инвесторам проекты восстановления калужских усадеб. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Речь, в частности, шла про Дом Унковских в Калуге, усадьбу Барыковых-Еропкиных в Бабынинском районе и Дом с чайной Писарева в Боровске.

- У нас уже есть порядка 10 примеров, когда на средства бизнеса были восстановлены культурные объекты, - пояснил Шапша. - Помогать нам работать с инвесторами будет Союз реставраторов России. С его руководителем Вячеславом Фатиным эти вопросы мы обсуждали. И сегодня наши договоренности были закреплены документально.

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