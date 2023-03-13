В Калуге Яченское водохранилище загрязняли жители соседних улиц

В Калуге движение по набережной Яченского водохранилища закрыли до мая. Сейчас рабочие монтируют там новую ливневую канализацию. На данный момент уложено 411 метров из 1200, сообщил в понедельник, 13 марта, городской голова Дмитрий Денисов.

По словам чиновника, будет четыре локальных очистных сооружения, что позволит калужанам повторно использовать воду для технических нужд.

- В существующей системе ливневой канализации обнаружено немало незаконных подключений от местных жителей, которые загрязняли водохранилище, - пояснил Денисов. - Будем продолжать выявлять таких нарушителей и обращать внимание правоохранительных органов.

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