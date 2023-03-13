В Калуге суд обязал горуправу ликвидировать незаконную свалку

Городская управа Калуги должна будет ликвидировать незаконную свалку, которая образовалась в деревне Доможирово. Такое решение принял суд, сообщили в понедельник, 13 марта, в прокуратуре Калужской области.

Рядом с заброшенным зданием там находятся стройматериалы и другой мусор.

Прокуратура будет контролировать, как выполняются работы.

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