В Калуге суд обязал горуправу ликвидировать незаконную свалку
Городская управа Калуги должна будет ликвидировать незаконную свалку, которая образовалась в деревне Доможирово. Такое решение принял суд, сообщили в понедельник, 13 марта, в прокуратуре Калужской области.
Рядом с заброшенным зданием там находятся стройматериалы и другой мусор.
Прокуратура будет контролировать, как выполняются работы.
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