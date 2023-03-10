В Калуге к майским праздникам расцветут 140 тысяч тюльпанов

К майским праздникам Калугу украсят 140 тысяч распустившихся тюльпанов. Цветы высадили еще осенью, сообщили в пятницу, 10 марта, в управлении городского хозяйства.

- По практике прошлых лет тюльпаны, посаженные осенью, обычно распускаются к 9 мая. Они украсят площади, скверы, парки, - прокомментировали в горхозяйстве.

В начале мая также планируется высадить более 15 тысяч цветков виолы и сурфинии, чтобы украсить клумбы и цветники у памятников и мемориальных комплексов, на транспортных развязках и общественных пространствах.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.