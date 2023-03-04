В Калуге улицу затапливает канализационными стоками

В Калуге жители улицы Озерной в деревне Чижовка опубликовали обращение к губернатору Владиславу Шапше с просьбой решить наконец-то проблему канализационной насосной станции, расположенной между Чижовкой и микрорайоном Веснушки на Правом берегу.

По словам местных жителей, с 2020 года насосы регулярно выходят из строя, после чего на улицу Озерную текут канализационные стоки. При этом ждать ремонта иногда приходится по три недели.

- Насоса хватает ненадолго, - пояснил один из жителей Чижовки. - Когда начинается активное пользование жителями Веснушек, то насосы снова ломаются.

В Чижовке жалуются, что из текущих по дороге стоков тяжело дышать, отходы отравляют землю и воду.

Шапша на жалобу пока никак не отреагировал, но ситуацию прокомментировали в городской управе.

Там заявили, что канализационная насосная станция находится в частной собственности, поэтому власти напрямую не могут ничего сделать.

- В результате последней аварийной ситуации собственник сразу начал принимать все меры по ее решению, и с помощью спецтехники откачивает стоки пока монтируется новое оборудование, - заверили в горуправе. - Ориентировочно работы планируется завершить на этой неделе.

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