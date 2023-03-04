За январь и февраль в Калуге срезали 145 деревьев. Об этом сообщили 3 марта в управлении городского хозяйства.

Еще в 109 случаях проведена обрезка деревьев.

Как пояснили коммунальщики, срезаются аварийные и сухостойные деревья, а обрезка является санитарной.

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