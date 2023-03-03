В Калуге планируют установить контейнеры для ненужной одежды
Ненужную одежду жители Калуги смогут складывать в специальные контейнеры. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщили представители компании, которая занимается вывозом отходов, по итогам визита на форум в «Сколково».
- В недалеком будущем в Калуге и области могут появиться специальные боксы для сбора ненужной одежды, которая в последствии будет отправлена на переработку, - заявили коммунальщики.
Ранее сообщалось, что в Калужской области установят еще 237 оранжевых контейнеров.
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