В Калуге ищут собственников навеса, сарая и ограждения

Городская управа Калуги в пятницу, 3 марта, сообщила о поисках собственников трех объектов, которые в ближайшее время собираются снести.

Речь идет деревянных навесе и сарае, а также о металлическом ограждении из сетки рабица.

Они расположены на Грабцевском шоссе, 116а, улице Молодежной, 14 и в деревне Крутицы у дома №15Б.

Владельцев просят предоставить документы на объекты в Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

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