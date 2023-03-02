Прокуратура потребовала закрыть дом в центре Калуги

В Калуге прокуратура потребовала закрыть доступ в дом №13 на улице Смоленской.

Здание является аварийным и уже начало разрушаться, но доступ к нему не ограничен.

Суд удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения суда взято на контроль.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.