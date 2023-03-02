Прокуратура потребовала закрыть дом в центре Калуги
В Калуге прокуратура потребовала закрыть доступ в дом №13 на улице Смоленской.
Здание является аварийным и уже начало разрушаться, но доступ к нему не ограничен.
Суд удовлетворил иск прокуратуры. Исполнение решения суда взято на контроль.
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