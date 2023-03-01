Стало известно, когда демонтируют каток на Старом Торге в Калуге

Как мы уже рассказывали, 1 марта в Калуге закрылся бесплатный каток на площади Старый Торг. Однако парковка в ближайшие дни не откроется. На демонтаж катка уйдет порядка двух недель, сообщили нам в управлении физической культуры, спорта и молодежной политики.

- В демонтаже катка принимает участие несколько организаций, демонтаж планируется осуществить в течении 14 дней, - пояснили в управлении.

Лед будут растапливать. По информации чиновников, методы зависят от погоды, но наледи на проезжей части обещают не допустить.

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