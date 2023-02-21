В Калуге заменят крышу драмтеатра
В Калуге запланировали заменить крышу драмтеатра, а чердак отремонтировать и приспособить для использования. Во вторник, 21 февраля, начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков сообщил о начале общественного обсуждения проекта.
Обсуждение продлится до 15 марта, но документация уже получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы.
Сколько будет стоить капитальный ремонт и за счет какого бюджета будет финансироваться, пока не сообщается.
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