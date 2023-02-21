В Калуге изменили освещение памятника на площади Победы

На площади Победы в Калуге установили новое освещение статуи Родины-Матери. Об этом во вторник, 21 февраля, сообщили в управлении городского хозяйства.

- Современное светодиодное освещение позволит выделить силуэт памятника из общего числа строений и сделает его заметным в вечернее время, подчеркнув уникальность и художественную ценность, - пояснили в горхозяйстве.

В управлении подчеркнули, что работы проведены к 23 февраля.

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