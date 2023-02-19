В Калуге продолжают обновлять лифты в многоквартирных домах

В доме 74 корпус 2 на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге заменили лифты. Об этом в воскресенье, 19 февраля, рассказал министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.

- Заменены направляющие кабины и противовесов, установлены порталы и станции управления, - сказал региональный министр.



По словам Лежнина, всего в этом году планируют заменить 56 лифтов в 18 многоквартирных домах Калуги.

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