Жители Калуги просят построить тротуар, но чиновники отложили вопрос до 2026 года

Жительница Калуги в пятницу, 17 февраля, на странице губернатора Владислава Шапши пожаловалась на отсутствие тротуара в Ромодановских Двориках.

- Безопасность необходима всем участникам дорожного движения, но для Ромодановских Двориков от реки до конечной остановки нет тротуара. Там пешеходы не нуждаются в безопасности? – задала она свой вопрос.

На публикацию отреагировали в городской управе. Но хороших новостей у чиновников нет.

- К сожалению, в ближайшие несколько лет построить тротуар на этом участке не получится, так как бюджетные средства, которые получает город, распределяются на ранее запланированные мероприятия, - заявили в горуправе. - В случае поступления дополнительных средств постараемся запланировать строительство, но ближе к 2026 году.

Автор обращения после этого оставила еще один эмоциональный пост:

- Каждый раз отписываетесь, то в 21, потом 24, теперь 26. Наплевать вашей администрации на эту проблему, вот и вся суть происходящего! На понтонный мост тоже средства выделяли заранее? Когда не дай Бог трагедия случится, тогда администрация города проснется. Стыдно должно быть, что люди нуждаются в тротуаре много лет, а вы только отписываетесь от проблемы. К этому району города такое отношение, будто-то не наше, чужое. Живите, как хотите.

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