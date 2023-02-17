В Калуге установили новые лавочки в сквере Пушкина

В Калуге в сквере Пушкина заменили все лавочки. Об этом в пятницу, 17 февраля, сообщили в «Калугаблагоустройство».

Вокруг бюста поэта установлены четыре новые лавочки.

Памятник Пушкину у Каменного моста был установлен к 150-летию поэта в 1949 году. В 1950 году состоялось его открытие. По проекту архитектора Федорова был разбит сквер, который обустраивался силами работников Управления железной дороги.

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