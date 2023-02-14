В Калуге закрыли доступ в аварийный дом в центре города

В Калуге после вмешательства прокуратуры городская управа закрыла доступ в аварийный дом №18 на улице Баумана. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

- В результате обрушения крыши собственники жилых помещений расселены, доступ к опасному объекту для неопределенного круга лиц, в том числе детей, ограничен не был, - говорится в сообщении прокуратуры. - В связи с ветхостью и аварийностью здания пребывание в нем представляет угрозу не только для здоровья, но и для жизни граждан.

Дом на Баумана был построен в 1900 году. В 2019-м его признали аварийным. Снос здания запланирован на 2024 год.

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