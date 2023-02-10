В Калуге ищут собственника ограждения на улице Проезжей

Власти Калуги собираются снести металлическое и деревянное ограждение, а также деревянный навес, расположенные у дома №31 на улице Проезжей. В пятницу, 10 февраля, об этом сообщила городская управа.

Собственнику, если он есть, дали время, чтобы предоставить документы в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Если этого не будет, постройки снесут принудительно.

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