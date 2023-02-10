В Калуге ищут собственников гаражей на улице Степана Разина

В пятницу, 10 февраля, городская управа Калуги сообщила о поисках владельцев нескольких гаражей, расположенных у дома №73 по улице Степана Разина.

Собственников просят предоставить документы на недвижимость в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

Если калужане не смогут подтвердить законность установки гаражей, их снесут.

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