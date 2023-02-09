В Калуге на месте пустыря предложили создать зону отдыха

В Калуге жители улицы Ленина предложили обустроить участок между домом №42 и домами № 14 и № 14а по улице Карла Либкнехта.

Там предлагается убрать старые деревья, обустроить дорожки и привести в порядок контейнерную площадку, высадить новые деревья и установить детскую площадку, сообщили 9 февраля в гордуме.

Члены территориальной общины «Алексеевская» подали заявку на конкурс проектов инициативного бюджетирования.

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