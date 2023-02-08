В Калуге отказались от закупки новых украшений к 9 Мая

Ко Дню Победы в Калуге не будут закупать новые украшения. Об этом 8 февраля сообщили в управлении городского хозяйства.

Областной центр украсят тем, что уже есть в наличии. Ранее таким же образом в Калуге поступили на Новый год.

- Постараемся не тратить деньги из бюджета, а будем использовать то, что закупали в предыдущие годы, - прокомментировали в горхозяйстве. - Сейчас проводим инвентаризацию и все, что можно использовать повторно, приведем в порядок и отремонтируем, чтобы достойно отметить важный для каждого из нас праздник.

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