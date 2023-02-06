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В Калуге предложили 10 мест для установки новой стелы

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 17:04 0 599
В Калуге предложили 10 мест для установки новой стелы

Как мы уже рассказывали, в Калуге в нынешнем году за деньги областного бюджета установят стелу «Город воинской доблести». Она будет выполнена из красного гранита. А вот место для памятника пока не выбрано. Как рассказал в понедельник, 6 февраля, представитель управления архитектуры на планерке в городской управе, на данный момент поступило около 10 предложений.

Среди них Правый берег, Байконур и историческая часть Калуги.

В течение 10 дней чиновники обещают собрать все заявки, сделать визуализации и начать голосование.

А где бы вы предложили поставить памятник? Пишите в комментариях!

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 06.02.2023 17:04 0 599
Тэги: благоустройство
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