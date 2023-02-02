В Калуге прокуратура обнаружила нарушения при уборке 25 улиц
При уборке снега на 25 улицах Калуги были допущены нарушения. О таких результатах проверки в четверг, 2 февраля, рассказали в прокуратуре Калужской области.
- Проверкой выявлены факты несвоевременной очистки 25 улиц областного центра, формирования снежного вала ближе 10 метров от пешеходного перехода, - заявили в ведомстве. - Кроме того, в ходе обследования указанных участков автомобильных дорог установлено, что обработка дорожного покрытия противогололедными материалами осуществляется ненадлежащим образом и не на всей протяженности дорог.
От чиновников городской управы потребовали исправить нарушения. Виновников привлекли к дисциплинарной ответственности, заявили в прокуратуре.
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