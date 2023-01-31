Новую стелу «Город воинской доблести» в Калуге покроют красным гранитом

Во вторник, 31 января, городской голова Калуги Дмитрий Денисов обратился к горожанам с просьбой выбрать место для установки новой стелы «Город воинской доблести».

- Всех жителей приглашаю присоединиться и предлагать свои варианты – писать можно прямо в комментариях, - заявил чиновник. - Коллегам поручаю подробно проработать все предложенные варианты.

Финальное место для размещения памятной стелы выберут калужане в ходе рейтингового голосования.

По словам Денисова, важно выбрать наиболее символичное и подходящее место, с учетом архитектурных и исторических особенностей нашего города.

Он также опубликовал эскиз стелы. Она будет красного цвета.

Ранее главный архитектор Калуги Алексей Комов рассказал, что стелу сделают из красного гранита.

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