В Калуге спилили деревья в сквере Воронина
В Калуге сквер Воронина лишился части деревьев. Об этом сообщили наши читатели.
Появились даже предположения, что их срезали, чтобы поставить в сквере стелу «Город воинской доблести», для которой еще выбирают место. Но власти заявляют, что деревья были старыми и представляли угрозу.
- Эти плодовые деревья имели опасные наклоны, проблемы стволовых частей, с них периодически падали сухие ветви, - прокомментировали нам в городской управе. - На основании решения комиссии по зеленым насаждениям было принято решение провести их снос. Новые деревья будут посажены при выделении финансирования.
Сквер Воронина появился на месте пустыря в 30-е годы прошлого века. Плодовые деревья там высаживали в 50-60-е годы.
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