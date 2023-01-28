В Калуге 72 аварийных дерева спилили за январь

С начала января в Калуге коммунальщики спилили 72 аварийных дерева. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства горуправы Калуги.

Еще в 36 местах рабочие обрезали деревья.

- В зимний период проводим работы по удалению аварийных, сухостойных деревьев, а также санитарную обрезку больных и сухих ветвей для формирования здоровой кроны деревьев и стимуляции ее роста, - прокомментировали в управлении.

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