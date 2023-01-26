В Калуге назвали возможные места установки стелы «Город воинской доблести»

Ко Дню города в Калуге собираются установить семиметровую стелу «Город воинской доблести». Стоимость работ – около двух миллионов рублей. Деньги собираются взять в областном бюджете. Место установки стелы пока не определено, но в четверг, 26 января, уже появились первые варианты.

Как сообщает городская Дума, вопрос успели обсудить активисты ТОС «Калужанка» и «Степана Разина». Они сошлись на том, что стела должна быть установлена возле памятника воинам-освободителям Калуги, расположенного в бору у остановки «Санаторий Павлика Морозова».

Свои варианты назвал и главный архитектор Калуги Алексей Комов. По его словам, памятник хорошо бы смотрелся в парке или на небольшой площади. Комов назвал Правый берег и клумбу на пересечении улиц Пушкина и Баумана, где в 2014 году так и не смогли открыть скульптуру факелоносца.

Городские власти обещают, что в выборе места для нового памятника смогут с помощью рейтингового голосования поучаствовать все желающие.

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