В Калуге внешний вид исторического центра спасут с помощью художников

В «Народных новостях» на нашем сайте читатель Игорь Левенков жаловался на распределительные шкафы, которые установили в исторической части города. На улицах Театральной и Дзержинского их поставили прямо на тротуарах.

- Это предлагается всерьез так оставить? Кто вообще это согласовывал? – задавал вопросы калужанин.

Во вторник, 24 января, этот вопрос обсудили на планерке в городской управе. Стало известно, что оборудование установили, чтобы убрать с улицы Театральной провода.

- Все проекты по размещению шкафов были согласованы с архитектурой, выбран дизайн, выбраны места размещения, - прокомментировал представитель энергетиков. - Но, к сожалению, из-за стесненных условий некоторые шкафы пришлось разместить на пешеходных территориях.

Улучшить ситуацию городские власти планируют с помощью художников, которые разрисуют эти шкафы.

Как пояснил городской голова Дмитрий Денисов, на фасадах памятников архитектуры оборудование разместить было нельзя. Если в будущем позволят финансы, шкафы могут спрятать под землю.

Чиновник отметил, что работы ведутся в рамках реконструкции улицы Театральной. На весь проект нужно порядка 300 миллионов рублей, но пока в бюджете таких денег нет.

Улица Достоевского.

Улица Дзержинского.

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