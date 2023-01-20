В Калуге опасную голубятню снесут по решению суда

В Калуге родители детей, которые ходят в детский сад «Колосок» на улице Баррикад, добились решения о сносе заброшенной голубятни.

Она находится рядом с домом №155, сообщили в пятницу, 20 января, в прокуратуре Калужской области.

Суд обязал городскую управу снести строение, которое представляет опасность для детей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.