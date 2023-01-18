В Калуге отремонтировали забор у дома, в котором жил Булат Окуджава

В Калуге коммунальщики, повредившие забор у дома, в котором ранее жил Булат Окуджава, заменили пять поврежденных секций. Об этом в среду, 18 января, рассказал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

По его словам, забор повредил неаккуратный тракторист.

- Попытки пожилых хозяев усовестить муниципальное предприятие, чтобы оно починило забор, закончились ничем, - отметил Зельников. - Пенсионерам предлагали то судиться с трактористом, то обращаться в страховую компанию за компенсацией.

Работы провели только после того, как омбудсмен провел с коммунальщиками разъяснительную беседу.

В доме №14а на улице Жукова поэт Булат Окуджава жил в 1952 году. В Калужскую область его направили работать учителем после окончания Тбилисского государственного университета. Сначала он работал в селах Шамордино и Высокиничи, а затем преподавал русский язык в школе №5 Калуги.

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