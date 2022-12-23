Восемь городов Калужской области претендуют на выделение федеральных денег на благоустройство

Вечером в пятницу, 23 декабря, Минстрой России подведет итоги VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

От Калужской области заявки подали восемь городов.

- В случае успеха будут благоустроены знаковые для каждого населенного пункта места притяжения: в Обнинске - Репинский овраг; в Боровске - Текиженский овраг; в Балабанове - берег реки Страдаловки; в Козельске - берег Другуски; в Людинове - берег озера Ломпадь; в Малоярославце - сквер Победы русских войск в войне 1812 года; в Мещовске - территория на въезде в город; в Сухиничах - рыночная площадь, - рассказали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.