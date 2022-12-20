В Калуге выбирают улицу, которую можно сделать пешеходной

На сайте Госуслуг стартовал региональный опрос по выбору улицы, которую в Калуге можно сделать пешеходной. Он продлится до 9 января.

Калужане могут выбрать из шести вариантов: Дарвина, Кропоткина, Воскресенская, Дзержинского, Достоевского либо другой (нужно написать самому).

На данный момент с большим отрывом лидирует вариант улицы Воскресенской.

Как указали авторы опроса, новый проект пешеходной улицы может быть реализован уже после того, как уберут автомобили с улицы Театральной.

В конце 2020 года власти Калуги заявляли, что Театральную могут сделать пешеходной за два года, однако пока работы не выполнены.

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