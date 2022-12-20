В Калужской области закрыли доступ в опасный Дом культуры

В селе Мокрое Кировского района закрыли доступ в здание бывшего Дома культуры. Об этом во вторник, 20 декабря, сообщили в прокуратуре Калужской области.

В нем не было окон, дверей, частично разобраны полы. Здание представляло опасность для детей, которые могли туда забраться.

После вмешательства прокуратуры в местной администрации сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности, а доступ к зданию ограничили.

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