В Калужской области снесли опасные сараи

В Тарусе по требованию прокуратуры снесли старые деревянные сараи. Об этом в пятницу, 16 декабря, сообщила пресс-служба ведомства.

У сараев не было официальных владельцев.

- Малолетние дети и подростки использовали сараи как место для игр, в ночное время они становились прибежищем лиц, употребляющих алкогольные напитки, - подчеркнули в прокуратуре.

Такими постройки были летом.

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