Куда в Калуге жаловаться на неубранный снег

После сильного снегопада в Калуге некоторые дворы и тротуары уже утром были чистыми, а в других местах нога дворника не ступала до сих пор. В городской управе днем 14 декабря, напомнили, по каким номерам можно оставлять свои жалобы.

О проблемных участках улиц калужане могут сообщить по телефону Центральной диспетчерской службы МБУ «СМЭУ»: 88004501002, а также по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города: 777112.

Если ваш двор не убран, а управляющая компания игнорирует обращения – звоните по телефонам колл-центра Госжилинспекции: 8-800-450-01-01, 2-77777.

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