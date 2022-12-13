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В Калуге установили новые светильники на Грабцевском и Одоевском шоссе

Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 13.12.2022 17:25 0 482
В Калуге установили новые светильники на Грабцевском и Одоевском шоссе

В Калуге продолжаются работы по модернизации уличного освещения. Во вторник, 13 декабря, об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

На Грабцевском шоссе на участке от площади Маяковского до улицы Моторной заменили 78 светильников и два километра сетей.

На Одоевском шоссе построена новая линия освещения на участке от улицы Ромодановские Дворики до военной части.

Также завершаются работы на территории досугового центра на улице Пухова.

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Дмитрий Ивьев , Фото: горуправа Калуги.
Опубликовано: 13.12.2022 17:25 0 482
Тэги: благоустройство дороги
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