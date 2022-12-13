Власти Калуги ищут собственников гаражей и заборов

В Калуге собираются снести металлические гаражи и ограждение, установленные на трех улицах. Во вторник, 13 декабря, городская управа объявила о поисках собственников.

В управление архитектуры просят обратиться владельцев следующей недвижимости:

ул. Окружная, в районе дома №6 (металлические гаражи),

ул. Дарвина, в районе дома №13/33 (металлическое ограждение),

д. Шопино, ул. Центральная, в районе дома №6 (металлическое ограждение и вагон бытовка).

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