Власти Калуги ищут собственников гаражей и заборов
В Калуге собираются снести металлические гаражи и ограждение, установленные на трех улицах. Во вторник, 13 декабря, городская управа объявила о поисках собственников.
В управление архитектуры просят обратиться владельцев следующей недвижимости:
- ул. Окружная, в районе дома №6 (металлические гаражи),
- ул. Дарвина, в районе дома №13/33 (металлическое ограждение),
- д. Шопино, ул. Центральная, в районе дома №6 (металлическое ограждение и вагон бытовка).
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